A FAVOR DA DEMOCRACIA Manifestantes se concentram na Praça do Derby para caminhada no Recife contra atos terroristas Caminhada irá até o monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora

Várias pessoas estão reunidas na tarde desta segunda-feira (9) na Praça do Derby, área central do Recife, para se posicionar contra os atos de terrorismo contra os Três Poderes ocorridos no domingo (8) em Brasília.

O ato foi organizado por várias organizações sociais, como a CUT-PE, Frente Brasil Popular e Frente Brasil Sem Medo. Os manifestantes pretendem sair em passeata até o monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, no bairro vizinho da Boa Vista.



Fotos: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco



Presidente do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros ressaltou a importância dos atos na área central do Recife. "O PT está somando às manifestações em todo o País e aqui não seria diferente. Vimos atos golpistas e aqui queremos dizer que defendemos a democracia e a eleição do presidente Lula", disse ele, que não descartou ainda ter outros movimentos parecidos Brasil afora.







