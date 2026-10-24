A- A+

ELEIÇÕES 2026 Manifestantes se reúnem em ato em apoio a Flávio Bolsonaro em BH Participam do palanque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)

Apoiadores do senador pelo Rio e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se concentram na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para o último comício antes do segundo turno das eleições presidenciais.



Participam do palanque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).



Será o primeiro ato de campanha com Cleitinho ao lado de Bolsonaro. O governador eleito por Minas manifestou apoio ao candidato à Presidência. Havia uma agenda conjunta confirmada no norte de Minas na semana passada, mas Cleitinho não compareceu após passar mal no plenário do Senado, em Brasília.



Flávio chegou à concentração do ato em uma motociata que partiu da Praça do Papa. A mobilização foi batizada de "Motociata do 22".

Veja também