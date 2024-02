Mar cristalino e destino de famosos: conheça ilha caribenha para onde prefeito de Manaus viajou

A- A+

O prefeito de Manaus David Almeida viajou para Saint-Barthélemy, considerada a ilha mais chique do Caribe, durante o carnaval em um jatinho particular a convite do empresário Roberto de Souza Lopes, dono da Royal Tech, que tem contratos ativos com a prefeitura. Em nota enviada ao Globo, a prefeitura informou que a viagem teria sido “não planejada”.

Além dos dois, também viajaram no avião o subsecretário de Obras Valcerlan Ferreira Cruz; os advogados Taís Cardoso de Amorim Faye e Kassio Almeida Faye das Chagas; a modelo Eduarda Freiberger e Adriana Menezes Ferreira Cruz.

Conforme apurado pelo Globo, a viagem de avião realizada pela empresa Rico Táxi Aéreo custou pelo menos R$ 245 mil. O grupo retornou ao Brasil no dia 14 de fevereiro, quando decolou do Aeroporto Internacional Princesa Juliana e pousou no Aeroporto Internacional de Manaus — Eduardo Gomes.

De acordo com o artigo de Giovana Bartelle Velloso, no site da Forbes Brasil, Saint Barthélemy é o destino preferido dos artistas para datas comemorativas como o Réveillon. Famosos como Dua Lipa, Leonardo DiCaprio, Priyanka Chopra e Drake já estiveram na ilha paradisíaca.

O lugar que tem, além praias com mar cristalino e areias macias, restaurantes e hotéis renomados. A modelo Eduarda Freiberger compartilhou nas redes sociais registros da viagem.

Imagens da modelo Eduarda Freiberger em ilha no Caribe (Foto: Redes sociais)

Ainda segundo a revista, as duas melhores opções para chegar até o local são voos via Miami ou Panamá, e assim seguir para St Maarten. De lá, para ir até a ilha de St. Barths — como é apelidada — é necessário pegar um voo panorâmico de 15 minutos ou um ferry boat de 1 hora.

Para locomoção, carros menores são aconselhados. A Forbes indica que o Mini Cooper conversível é o mais popular para passeios na ilha pela sua praticidade. Um aluguel da diária deste modelo pode chegar a R$ 890. David dirigiu um carro conversível durante a viagem. Com eles, estava sua noiva Izabelle Fontenelle de Queiroz, que registrava o momento do passeio em seu celular.

Prefeito de Manaus dirige carro conversível durante viagem ao Caribe

O hotel mais caro da ilha é o Le Sereno, localizado na capital Gustavia, e uma diária está avaliada em R$ 34.720, de acordo com o site Booking.com.

