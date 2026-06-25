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Crime Maranhãozinho é alvo de operação da PF que investiga suspeita de desvio de emendas Deputado federal foi condenado em março pelo Supremo Tribunal Federal

A Polícia Federal faz buscas na manhã desta quinta-feira contra o deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA) em uma nova operação sobre o suposto desvio de emendas parlamentares. A ofensiva mira empresas contratadas para a execução de obras a partir de dinheiro público, entre elas uma companhia da qual o deputado é sócio.

Maranhãozinho já foi condenado por ter cobrado e recebido propinas para encaminhar emendas parlamentares ao município de São José de Ribamar, no Maranhão. A sentença foi imposta e março, pelo Supremo, e também atingiu os deputados Gildenemyr de Lima Sousa (Pastor Gil) (PL-MA) e João Bosco da Costa (Bosco Costa) (PL-SE). Tratou-se da primeira condenação de parlamentares por corrupção pela “venda” de emendas parlamentares.

A Primeira Turma do Supremo entendeu que ficou comprovada a denúncia de que, entre janeiro e agosto de 2020, os deputados solicitaram de um prefeito do interior do Maranhão o pagamento de R$ 1,7 milhão em propina em contrapartida ao encaminhamento de cerca de R$ 6,7 milhões em emendas para a cidade. Durante o julgamento, o ministro Flávio Dino destacou que havia "dezenas de inquéritos" em curso sobre corrupção com o desvio de emendas parlamentares.

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