Maratona marca lançamento de biografia sobre Marco Maciel pelo interior do Estado. Confira

A cidade de Vitória de Santo Antão deu início, na noite da última terça-feira (10), ao calendário de lançamento da biografia de minha autoria sobre Marco Maciel, O Estilo Marco Maciel, pelo interior do Estado.

Em Vitória, por iniciativa do prefeito Paulo Roberto, a noite de autógrafos aconteceu no Centro Universitário Facol (Unifacol), onde, segundo Paulo Roberto, Marco Maciel fez a aula inaugural do centro de ensino superior. Em homenagem ao ex-senador, o local conta, inclusive, com um espaço com o seu nome.

Depois de Vitória, na noite de ontem, o livro foi lançado em Caruaru. Uma iniciativa do prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB) e do presidente da Câmara, Bruno Lambreta (PSDB), no plenário da Casa Legislativa.

A maratona de lançamentos prossegue na próxima semana, onde, na terça-feira, o livro será lançado na Biblioteca do Sesc de Arcoverde, às 19h, por sugestão do prefeito Wellington Maciel (MDB) e da primeira-dama Rejane Maciel, admiradores da trajetória do Marco de Pernambuco.

Na quarta-feira, dia 18, a noite de autógrafos será em Serra Talhada, promoção da Serra FM, do meu amigo Marquinhos Oliveira, emissora que retransmite o Frente a Frente, programa que ancoro pela Rede Nordeste de Rádio.

“Será uma honra Serra receber uma obra retratando a história de um político tão importante para o Brasil”, diz a prefeita Márcia Conrado (PT), que cancelou uma agenda fora do município para estar presente. Ali, será na Câmara de Vereadores, também a partir das 19 horas.

No dia seguinte, na quinta-feira, dia 19, faço uma noite de autógrafos em Afogados da Ingazeira, minha terra natal, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores, iniciativa do prefeito Sandrinho Palmeira (PSB) e do deputado estadual José Patriota (PSB). O evento será coordenado pelo secretário de Cultura, Augusto Martins, e pelo presidente da Câmara, Rubinho do São João.

