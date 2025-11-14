A- A+

Justiça Marçal é condenado a pagar R$ 303 mil a Tabata Amaral por difamação Declaração do ex-coach foi feita em entrevista a podcast ainda no período de pré-campanha; Marçal insinuou que adversária teria contribuído para morte de pai

A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o ex-candidato a prefeito da capital Pablo Marçal por difamar a deputada federal Tabata Amaral (PSB), adversária na disputa ocorrida em 2024. O ex-coach e empresário havia sugerido em uma entrevista que ela teria contribuído para a morte do pai por deixar o país e fazer um intercâmbio.

Na sentença, o juiz eleitoral que julgou o caso destacou: “embora ainda fosse considerado como período de pré-candidatura, restou evidente que o réu quis influenciar a escolha do eleitor ao trazer uma desinformação relacionada à intimidade da então pré-candidata Tabata”. Segundo a sentença, a defesa de Marçal argumentou que não foi feita imputação de fatos ofensivos à candidata e acrescentou que pediu desculpas a ela.

Marçal foi condenado ao pagamento de 200 salários mínimos a deputada, o equivalente aproximadamente a R$ 303 mil. A declaração do ex-candidato que levou à condenação foi feita ao podcast da revista IstoÉ, no dia 4 de julho, ainda no período de pré-campanha.

— Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo — disse Marçal.

Na época, Tabata foi às redes sociais responder ao adversário e disse que ainda estava no país quando o pai morreu.

— No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana em que fui aceita em Harvard (universidade nos Estados Unidos), ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu estava aqui quando ele morreu, não estava fora. Então, essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido — rebateu Tabata.

