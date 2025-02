A- A+

eleições 2026 Marçal e Gusttavo Lima se encontram em Miami em meio a tentativa do PRTB de viabilizar chapa Presidente da sigla, Leonardo Avalanche afirma que a composição da candidatura 'será definida no próximo ano'

O ex-coach Pablo Marçal se reuniu com o sertanejo Gusttavo Lima em Miami (EUA) nesta quinta-feira, em meio à tentativa do PRTB de viabilizar uma chapa conjunta deles para à presidência em 2026. O empresário afirmou que passou a tarde "discutindo a paixão pelo Brasil" com o cantor.

— Conquistamos tudo que desejávamos em nossas áreas de atuação e em nosso coração arde a mesma coisa: a vontade de lutar pelo povo. Podemos ir embora do Brasil e viver uma vida maravilhosa, mas queremos ver o brasileiro prosperar — diz Marçal.





O ex-coach também cita que pretende realizar ações conjuntas com o cantor "em breve":

— A cada conversa com o Gusttavo, a minha certeza aumenta. Os bons se levantarão! — disse Marçal, que afirmou ser "cabeça de chapa", em entrevista à Folha de S. Paulo nesta semana.

Presidente do PRTB, Leonardo Avalanche afirmou nesta quinta-feira que a composição de uma chapa com Marçal e Gusttavo Lima "será definida no próximo ano".

— Estando os dois no PRTB iremos construir a composição analisando no momento certo as pesquisas e alianças estratégicas. Então, no momento, ambos são candidatos a presidentes — aponta.

Uma pesquisa Genial/Quaest, divulgada neste mês, com cenários eleitorais para 2026, aponta que Gusttavo Lima, ainda sem partido, é hoje o pré-candidato ao Planalto com melhor desempenho em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista aparece à frente do sertanejo, com 41% das intenções de voto a 35%, mas a desvantagem de Lima é menor se comparada à de outros nomes da direita testados. Contra Marçal, o resultado é 44% a 34%, com vantagem de Lula.

Gusttavo Lima anunciou, no início do ano, que pretende se candidatar à Presidência. A notícia causou surpresa no meio político e no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cantor passou a ser cortejado por diferentes partidos, entre eles o PRTB e o União Brasil. Bolsonaro fez chegar ao sertanejo um aviso de que as portas do PL seguem abertas à sua filiação, desde que tope ser candidato ao Senado em 2026.

