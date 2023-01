A- A+

Indicação Marcelo Bruto, que foi do governo Paulo Câmara, é nomeado secretário por Raquel Lyra Marcelo passa a ser secretário Executivo de Monitoramento do Gabinete de Projetos Estratégicos

A governadora Raquel Lyra (PSDB) nomeou Marcelo Bruto, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do governo Paulo Câmara (PSB), para o cargo de secretário Executivo de Monitoramento do Gabinete de Projetos Estratégicos do governo de Pernambuco.

Também chamou a atenção a presença de quadros técnicos que passaram pela gestão do PSB. Um dos principais é o engenheiro José Almir Cirilo que assume a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. Ele atuou nestas pastas nas gestões de Eduardo Campos e de Paulo Câmara.

Quem também vai ocupar a mesma pasta no Governo Raquel Lyra que ocupou no Governo Paulo procuradora Érika Lacet: a Controladoria-Geral do Estado. Já o novo secretário de Infraestrutura, Evandro Avelar, foi Secretário do Trabalho na primeira gestão de Paulo Câmara, indicado pelo PSDB.

Ele deixou o governo quando o PSB rompeu relações com PSDB e DEM em 2016. No Governo Raquel, ele vai comandar a robusta pasta de Mobilidade e Infraestrutura, que vai fazer a gestão do transporte e terá no seu guarda-chuva órgãos como Detran, DER-PE, CTM, EPTI.

Primeira mulher a assumir a Secretaria de Defesa Social, a delegada federal Patrícia Cunha foi corregedora-geral da Secretaria da Defesa Social (SDS) no Governo Paulo Câmara. Já a nova secretaria de Educação, Ivaneide Dantas, foi Superintendente de Desenvolvimento de Pessoas na gestão de Danilo Cabral na pasta de educação.

Raquel e Cabral disputaram o Governo do Estado no pleito deste ano. A escolha de nomes que passaram pelos governos do PSB foi vistos por lideranças do partido como uma espécie de aval aos resultados das gestões do partido.



