Marcha no Recife pede o fim do feminicídio e violência contra a mulher

O combate ao feminicídio e à violência contra a mulher motivou a realização da Marcha das Mulheres, na tarde deste domingo (7), no Recife. O ato, que também foi realizado em outras capitais do país, reuniu vereadoras e deputadas estaduais e federais, além de participantes de movimentos feministas e pessoas solidárias à causa na rua da Aurora.

A deputada estadual Dani Portela (Psol) participou e discursou no ato. Ela cobrou ações preventivas coordenadas para reduzir a violência contra a mulher. Além disso, a parlamentar demandou uma destinação maior dos recursos para essa finalidade.

“Precisamos de medidas preventivas e para isso precisa de orçamento. Não se salva a vida das mulheres sem políticas transversais de saúde, educação, moradia, mas principalmente educação, geração de emprego e renda específicamente para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica”, pontuou a deputada.

A militante do instituto feminista SOS Corpo Carmem Silva criticou a baixa efetividade das leis de proteção à mulher já existentes e pediu por um maior compromisso dos governantes em cumpri-las. Ela acredita que só a mobilização das mulheres poderá mudar a realidade do alto número de agressões.

“Só tem um jeito para isso, que é a nossa mobilização, é a nossa força feminista na rua, resistindo e exigindo nossos direitos. Queremos todas as alianças possíveis, alianças que reconheçam que a luta das mulheres, a luta feminista vai até o dia em que destruir esse sistema patriarcal e racista que nos mata e que nos mata com crueldade”, enfatizou Carmem.

Já a técnica de enfermagem Dalva Martins, de 46 anos, avaliou que a educação e uma maior punição para quem comete crimes contra a mulher é uma das saídas para mudar a realidade de feminicídios no país. De acordo com ela, o machismo ainda é o grande fator motivador para esses crimes.

“Então, a gente tem que se unir e estar aqui para os governos nos enxergar e com isso acabar. Basta de violência. Os homens machistas têm que entender que a gente é livre e pode ser o que a gente quiser, onde a gente quiser e como a gente quiser. E isso é muito importante que eles reconheçam”, declarou Dalva.

