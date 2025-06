Marcha para Jesus toma ruas do Centro de SP e Tarcísio comemora aniversário cantando louvor em trio

A- A+

A edição de número 33 da Marcha para Jesus começou na manhã desta quinta-feira (19) na Praça da Luz, no Centro de São Paulo, e já reúne uma multidão de evangélicos, que caminha em direção à Praça Heróis da FEB, em Santana, na Zona Norte. A expectativa da Igreja Renascer em Cristo, que organiza o evento, é de participação de 2 milhões de pessoas até o fim da tarde.

O já tradicional trajeto teve início por volta das 10h. No trio principal, estão o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Os políticos acompanham o ato ao lado do Apóstolo Estevam Hernandes e da Bispa Sônia, da Renascer em Cristo. No trio, o governador posou para fotos envolto em uma bandeira de Israel e cantou, com empolgação, a música “1000 Graus”, do Renascer Praise, ao lado dos pastores.

As presenças de governador e prefeito foram exaltadas pelas lideranças religiosas. Hernandes convocou uma oração coletiva para os dois e ainda puxou um “parabéns para você” para Tarcisio, que completa 50 anos hoje.

"Estamos aqui com o governador e com o prefeito Ricardo. Hoje é aniversário do Tarcísio então está aqui o nosso governador, servo de Deus e eu louvo a Deus porque Deus os colocou lá. E que Deus possa abençoa-los e que venham muitos e muitos anos. E que Deus dê muita prosperidade na jornada de vocês" disse Hernandes, antes de chamar a oração.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), também está na marcha. Ele fez uma oração pedindo para "sarar as feridas" de todos e em seguida orou pelo Brasil.

"Transforma este país que por vezes vive em sequidão numa terra que emana leite e mel. Abençoa oa as famílias deste povo" pregou o ministro, que também é pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. "Traz esperança, traz força, traz poder e traz justiça para que haja paz nesta nação."

O governo federal será representado no evento pelo ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), como em edições anteriores. Messias é membro da Igreja Batista e, no ano passado, levou uma carta assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que lembrava ter sido o petista quem sancionou o Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, em seu segundo mandato. Os discursos das autoridades está previsto para começar às 13h20.

O tema oficial desta edição da Marcha é “Jesus, Deus Forte”, referência ao texto bíblico de Isaías 9.6: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.”

De acordo com a tradição cristã, Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou aos 33 anos, mesmo número de edições da Marcha no país. O evento teve sua primeira edição no Brasil em 1993 e desde então é parte destacada do calendário da cidade. A programação em São Paulo conta ainda com shows gratuitos de artistas e grupos de música gospel, como Aline Barros, Bruna Karla, Isadora Pompeo, Morada e Thalles Roberto.

