Goiana Marcílio Régio será diplomado prefeito de Goiana no dia 26; data da posse ainda não foi definida Após cerimônia, realizada pelo TSE, posse será marcada pela Câmara dos Vereadores do município

O prefeito eleito de Goiana, Marcílio Régio (PP), será diplomado no próximo dia 26 de maio, em cerimônia organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vice-prefeita eleita, Lícia Maciel (PT), também será diplomada na mesma ocasião. A data da posse ainda não foi definida e deverá ser marcada posteriormente pela Câmara de Vereadores do município.

Marcílio Régio foi eleito no último dia 4 de maio, durante eleição suplementar convocada após a cassação do ex-prefeito Eduardo Honório (União Brasil). Com 28.122 votos, o equivalente a 54,10% dos votos válidos, ele venceu a disputa contra o então prefeito interino Eduardo Batista (Avante), que obteve 23.860 votos (45,90%).

A nova eleição foi determinada pelo TSE após considerar inválida a candidatura de Eduardo Honório, por entender que ele já havia exercido três mandatos consecutivos como chefe do Executivo local. Durante o período de transição, Eduardo Batista assumiu interinamente a administração do município.

Marcílio Régio e Lícia Maciel foram eleitos pela coligação “O Trabalho Continua”, composta por 13 partidos. A chapa recebeu apoio de figuras como o ex-prefeito Eduardo Honório, o prefeito do Recife, João Campos (PSB); além dos senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT).

Com 66 anos, Marcílio Régio tem mais de 30 anos de experiência na vida pública. Já exerceu três mandatos como vereador, foi presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito entre 2005 e 2008, e secretário de Obras de Goiana. É casado com a vereadora Ana de Marcílio e pai de dois filhos.

