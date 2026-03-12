Márcio Elias Rosa será substituto de Alckmin no comando de Indústria e Comércio

A- A+

Com a saída do vice-presidente Geraldo Alckmin do comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o cargo será ocupado pelo atual secretário-executivo, Márcio Elias Rosa.

Há uma semana, Alckmin anunciou que deve deixar a pasta "na data da lei", no dia 4 de abril, prazo limite para descompatilização de cargos públicos para quem vai disputar as eleições. Alckmin deve se manter como vice na chapa à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Homem de confiança de Alckmin, Márcio Elias Rosa também conquistou proximidade com o presidente Lula. Ao longo mandato petista, acompanhou Lula em todas as viagens internacionais, representando Alckmin e o Ministério de Indústria e Comércio em roteiros no exterior.

Também tem participado de conversas bilaterais em visitas diplomáticas e teve protagonismo em fóruns internacionais como G20 e Cúpula dos Brics. Nas negociações sobre o tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, também teve papel estratégico.

Durante o governo Geraldo Alckmin em São Paulo, Márcio Elias Rosa foi secretário estadual Justiça e da Cidadania São Paulo (2016-2018). E também foi, por dois mandatos, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, durante a gestão de Alckmin.

