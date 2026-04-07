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ELEIÇÕES 2026 Márcio França anuncia "chapa ao Senado" mesmo com cenário de indefinição na esquerda Em pressão ao PT, ex-ministro do Empreendedorismo publicou vídeo ao lado de ex-prefeito de Barueri, Rubens Furlan, que seria seu suplente na disputa

De olho na disputa ao Senado em São Paulo, Márcio França (PSB) anunciou uma "chapa" para o cargo em suas redes sociais nesta segunda (6). O ex-ministro do Empreendedorismo gravou um vídeo ao lado de Rubens Furlan, ex-prefeito de Barueri, que seria seu suplente na disputa. Entretanto, ainda não há definição na esquerda se França será ou não candidato ao Senado por São Paulo, na chapa de Fernando Haddad (PT), que vai concorrer ao governo estadual.

— Eu e Furlan estamos anunciando aqui a chapa vitoriosa do Senado de São Paulo — diz França no vídeo, seguido do político de Barueri afirmando que "São Paulo pode ter certeza que essa é a melhor dobrada para o nosso estado".

Nos últimos dias, tanto França quanto a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), têm feito acenos públicos em busca da segunda vaga na chapa de Haddad em São Paulo para o Senado. Na semana passada, Marina anunciou que continuará na Rede e se colocou "à disposição" para concorrer ao cargo, que já vem sendo almejado por França há meses. Até o momento, porém, apenas Simone Tebet (PSB) é considerada pré-candidata ao Senado por integrantes da campanha de Haddad.

O vídeo de França é mais um movimento neste sentido, se colocando como o nome mais viável eleitoralmente para o cargo. Segundo pessoas próximas, França estaria “irritado” com Lula e com integrantes do PT por se sentir escanteado e preterido na formação da chapa paulista. Desde o ano passado, ele se colocava como possível candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas Haddad foi o escolhido pelo presidente da República para a disputa, e a partir daí ele passou a se movimentar em direção à disputa ao Senado. Mas o PT tampouco lhe garantiu essa vaga até agora.

Aliados de França têm apontado, nos bastidores, que ele aparece bem nas pesquisas de intenção de voto e tem viabilidade com o eleitor de centro-esquerda e que tem bom trânsito no interior do estado. Um levantamento do Datafolha divulgado em março mostrou Tebet com 25% das intenções de voto, atrás apenas de Haddad, que no momento em que a pesquisa foi feita ainda não havia confirmado que iria concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Em terceiro lugar, aparece França, seguido de Marina Silva.

O posto de vice de Haddad ainda está em aberto, e aliados não descartam a possibilidade dele ser chamado para essa missão, uma vaga que também poderia ir para Marina, ainda que petistas busquem uma alternativa "outsider", mais ligada ao empresariado ou ao agronegócio, para ajudar na campanha no interior do estado.

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