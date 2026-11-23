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Entrevista Marco Aurélio Filho defende perfil moderado de Victor Marques para disputar reeleição em 2028 Secretário de Direitos Humanos e Juventude diz que prefeito será alternativa à polarização

O vereador licenciado e secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho (PV), defendeu, na manhã desta segunda-feira (23), em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, o prefeito Vítor Marques (PCdoB) como o nome capaz de romper com uma possível polarização política na disputa pelo executivo municipal em 2028.



“Nesse momento, a política pede por pessoas moderadas, nem tanto à esquerda, nem à direita. Por isso, precisamos dar um basta neste extremismo, e esse basta se dá pela continuidade de uma pessoa moderada, que consiga dialogar com os dois lados. Os posicionamentos de Victor são nesse sentido”, afirmou.

Quanto a uma possível desfiliação de Victor Marques do PCdoB, o secretário ressalta que o prefeito não classifica a mudança como prioridade, no entanto, não descarta a possibilidade do comunista se filiar a um partido que integre a Coligação Frente Popular de Pernambuco, formada pelos partidos PSB, MDB, PDT, DC, Republicanos, Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade) para disputar a eleição deste ano.

“A gente tem que lembrar que a Frente Popular, ela é ampla e com muitos partidos, então acredito que Victor vai estar em um partido que de fato seja bom para a frente, afinal, um governo se faz com coalizão”, disse.

O secretário ainda afirmou que a preocupação de Victor para os anos de mandato que antecedem a eleição municipal consiste em fortalecer a própria imagem, popularizando-se entre os eleitores e se diferenciando dos demais nomes cotados para prefeitura do Recife pelo perfil mais moderado.

Mesa Diretora

Em relação à Mesa Diretora da Câmara Municipal do Recife, a qual solicitou exoneração do cargo público para disputar a primeira-secretária, o secretário garantiu que assumirá a partir de janeiro de 2027, deixando a chefia da Secretária de Direitos Humanos e Juventude e tomando posse como primeiro-secretário.

Segundo ele, a Câmara Municipal precisava de uma nova diretoria, uma vez que o último presidente, Romerinho Jatobá (PSB), eleito deputado estadual, ocupava o cargo desde 2021.

Além disso, Marco Aurélio Filho, ressaltou que, apesar de ser aliado do prefeito Victor Marques, priorizará as demandas municipais e o consenso com a Casa. “As pessoas precisam entender que nós somos aliados, e jamais subordinados. Não podemos colocar o poder legislativo abaixo do poder executivo, porque, como a própria Constituição diz, são poderes altivos e independentes, que atuam com a devida consonância”, concluiu.

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