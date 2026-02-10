Ter, 10 de Fevereiro

ACUSAÇÃO

Marco Buzzi pede afastamento por 90 dias do STJ após acusações de assédio sexual

Laudo apresentado pelo ministro apresenta problemas cardíacos

Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, acusado de assédio sexual Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, acusado de assédio sexual  - Foto: Raphael Alves - Tribunal de Justiça do Amazonas

O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pediu afastamento do cargo por 90 dias nesta terça-feira, 10. Em mensagem enviada aos colegas, Buzzi voltou a negar acusações de que teria cometido crimes sexuais contra duas mulheres.

Segundo a assessoria de imprensa do ministro, consta do pedido que o paciente apresenta problemas cardíacos.

A primeira acusação veio à tona na semana passada, quando a família de uma jovem de 18 anos procurou ministros da Corte. Segundo os relatos, a vítima passava férias com os pais e a família do ministro no imóvel dele, localizado em Santa Catarina O ministro teria tentado agarrar a jovem à força.

• STJ vai investigar segunda denúncia de importunação sexual contra ministro Marco Buzzi

• CNJ recebe nova denúncia contra ministro do STJ Marco Buzzi

• Comissão no STJ para investigar se Marco Buzzi cometeu assédio sexual terá somente homens

O caso está sendo investigado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). O STJ abriu uma sindicância para apurar os relatos. Nesta terça-feira, a Corte realiza nova sessão a portas fechadas para decidir se abre nova sindicância para averiguar a segunda denúncia.

Na denúncia divulgada nesta semana, uma mulher que trabalhou com o ministro relatou fatos similares ao primeiro caso. Os dois processos estão sob sigilo no CNJ.

Os advogados João Costa, João Pedro Mello e Maria Fernanda Saad, que conduzem a defesa de Buzzi, dizem que ele "não cometeu qualquer ato impróprio". A defesa afirma que "vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados são um truque sórdido", e que "tribunais, com magistrados experientes e ritos depurados ao longo de séculos, não podem ser substituídos por 'juízes' e opiniões inflamadas".

