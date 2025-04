Marco Maciel ganhou lugar de destaque na galeria dos vice-presidentes da República

A- A+

Durante a cerimônia de descerramento da placa em homenagem a Marco Maciel, na galeria dos vice-presidentes da República, no anexo do Palácio do Planalto, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) rasgou elogios ao ‘Marco de Pernambuco’, como era conhecido.

“Marco era vocacionado para vida pública, um homem do trabalho, mas, acima de tudo, um homem de fé. Costumava o encontrar sempre nas Missas, em São Paulo. Ele tinha uma brilhante capacidade de trabalho, porém, era uma pessoa simples.

Precisamos tomar Marco Maciel como exemplo, como luz nos dias de hoje”, afirmou o vice-presidente. Em sua breve fala, a viúva de Marco, Anna Maria agradeceu a homenagem. “Serviu para recordar­mos o quanto ele se dedicou a vida pública e a tudo que lhe propuseram. Somos gratíssimos”, disse.

