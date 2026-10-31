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Fuga Marco Rubio afirma que EUA não teve envolvimento na fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil Secretário de Estado afirmou que o senador já possuía visto e que a decisão de permitir sua entrada foi do presidente americano

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste sábado (31) que Washington não participou diretamente da saída de Flavio Bolsonaro (PL) do Brasil após sua derrota eleitoral.

Flávio, que perdeu para o presidente Lula (PT) uma disputa presidencial no segundo turno das eleições de 24 de outubro, chegou aos Estados Unidos com sua família na quarta-feira, depois que a Justiça determinou a entrega de suas passaportes no âmbito de diversas investigações.

“Ele já tinha um visto anteriormente, e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país”, disse Rubio em uma coletiva de imprensa em Atlanta, Geórgia. “O governo dos Estados Unidos não esteve diretamente envolvido” nos arranjos feitos pelo senador e ex-candidato, acrescentou.

O político de 45 anos deixou o Brasil passando pela Argentina e pelo Equador a bordo de uma comunicação que, segundo os jornais The New York Times e The Wall Street Journal, foi fretado por Jason Miller, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com o diretor da companhia aérea, em declaração à AFP, o voo que levou Flávio aos Estados Unidos foi pago por um intermediário a partir de uma conta bancária americana.

A Casa Branca não comentou nada sobre o voo, mas Trump classificou as eleições do Brasil como "vergonhosas".

Uma fonte diplomática brasileira, que falou à AFP sob condição de anonimato, afirmou que o representante diplomático da Argentina foi convocado para fornecer explicações sobre o voo.

Posteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Argentina negou que o governo brasileiro tenha solicitado esclarecimentos a Buenos Aires sobre seu suposto papel na saída de Flávio Bolsonaro.

Desde sua chegada aos Estados Unidos, o ex-candidato derrotado afirmou ser o verdadeiro líder do Brasil e declarou que deixou o país por ser vítima de uma "perseguição".

Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar por planejar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

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