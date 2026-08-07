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MEIO AMBIENTE Marco temporal, licenciamento, moratória da soja: STF tem pautas ambientais pela frente em agosto Ministros iniciam julgamentos nesta sexta-feira ao tratar sobre demarcações de terras de povos originários=

O Supremo Tribunal Federal ( STF) inicia hoje uma série de julgamentos de impacto para a política ambiental e os direitos indígenas. A Corte tem na pauta de agosto a deliberação de ações que contestam a constitucionalidade de leis que estabelecem desde o marco temporal para a demarcação de terras indígenas até a flexibilização do licenciamento ambiental.

A partir desta sexta-feira, o STF julga os últimos recursos sobre o marco temporal — tese que limita o direito dos povos originários apenas às terras que já ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

Os ministros analisam três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), que contestam a validade da lei aprovada pelo Congresso e tramitam de forma conjunta, sob relatoria de Gilmar Mendes. A Corte também se debruça sobre a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) movida por PP, Republicanos e PL que visa validar o texto que institucionaliza a tese.

Embora a Corte tenha declarado a inconstitucionalidade da tese, os ministros validaram dispositivos relacionados ao campo que preocupam ativistas. As entidades temem que a criação de uma burocracia "tão extensa" para indenizações acabe por atrapalhar demarcações.

A tese do marco temporal foi rejeitada pela segunda vez pela Corte em dezembro de 2025. A decisão foi quase unânime: apenas o ministro André Mendonça foi contrário.

Coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Abip), Ricardo Terena avalia, entretanto, que “inúmeros entraves burocráticos” tiveram maioria formada na Corte. A entidade também contesta a decisão do STF de retomar a análise do marco temporal no plenário virtual.

— É essencial que esse julgamento aconteça no plenário físico como uma medida de acesso à Justiça às comunidades indígenas que têm a oralidade como um dos pilares de sua cultura, bem como permite um debate mais qualificado entre os ministros sobre um tema tão complexo e consequentemente uma decisão mais adequada sobre o tema — afirma Terena.

Entre os pontos a serem debatidos pela Corte estão a indenização da terra nua — pagamento do terreno em si, sem levar em consideração plantações ou construções — e o direito de retenção.

— Gilmar Mendes teve um posicionamento ampliando o regime de indenizações, permitindo o pagamento de terra nua para grileiros de terra, condicionando o retorno das comunidades ao pagamento. Por outro lado, Edson Fachin apresentou um voto divergente, seguido por Cármen Lúcia, reafirmando que só seria cabível indenização para ocupantes de boa-fé se no processo administrativo demarcatório não ficar demonstrada a presença da comunidade indígena na data da promulgação da Constituição ou outra forma de resistência — diz Terena.

Também no campo indígena, está previsto para o dia 13 um julgamento sobre mineração em terras de povos originários. O Mandado de Injunção em pauta na Corte cobra a edição de lei para regulamentar a prática. Em fevereiro de 2026, o relator Flavio Dino reconheceu a omissão e fixou prazo de 24 meses para edição da norma.

Flexibilização de licenciamento

Estão na pauta presencial do STF, a partir do próximo dia 12, três ADIs que contestam o novo licenciamento ambiental, aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional. Elas estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não apresentou seu voto.

Apresentadas por partidos políticos e organizações da sociedade civil, as ADIs questionam a legalidade de dois projetos. Um deles flexibiliza etapas do processo de licenciamento. O outro estabelece uma Licença Ambiental Especial (LAE) para agilizar o processo de obras consideradas “estratégicas” pelo Poder Executivo.

Entre as medidas presentes nos textos aprovados está a possibilidade de estados e municípios aplicarem o modelo de licenciamento ambiental por autodeclaração em atividades de médio potencial poluidor. Além disso, as novas regras permitem que cada ente federativo possa flexibilizar ou endurecer o licenciamento conforme prioridades políticas e econômicas locais.

Segundo Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, essas prerrogativas confrontam decisões já tomadas pelo STF em outros julgamentos pontuais.

— Caso o licenciamento ambiental passe no STF do jeito que foi aprovado no Congresso, vai contrariar regras antes impostas pela Corte. Os ministros decidiram anteriormente, por exemplo, que o autolicenciamento pode ser aplicado apenas para empreendimentos de baixo impacto ambiental — explica a pesquisadora.

Araújo acredita que o STF dará respaldo às demandas das ADIs que a Corte já possui posição consolidada ou que o Ministério Público Federal (MPF) apontou como inconstitucionalidades. Entre os pontos questionados pelo MPF em julho do ano passado, está a criação de modalidades de licenciamento mais permissivas.

Mercado de soja

No campo agrícola, duas ADIs estão na pauta do STF a partir do dia 12. Elas são de autoria de partidos de esquerda e contestam leis estaduais de Mato Grosso e Rondônia que retiraram benefícios fiscais de empresas que participam de acordos privados como a Moratória da Soja. Os textos estão sob relatoria dos ministros Flávio Dino e Dias Toffoli.

A Moratória da Soja é um acordo de mercado firmado entre empresas do setor, cuja adesão é voluntária, que estabelece um pacto de não aquisição do produto de fazendas localizadas em áreas desmatadas após julho de 2008 na Amazônia.

Para Angela Barabarulo, coordenadora jurídica do Greenpeace Brasil, debater sobre a cadeia da soja é discutir também a proteção dos ecossistemas:

— O que está em discussão é um conjunto de princípios constitucionais bastante sólidos, como a livre iniciativa, a livre concorrência, a liberdade contratual e a proteção ao meio ambiente — aponta a pesquisadora.

Ela destaca ser possível observar tendências da jurisprudência recente do Supremo:

— Em diferentes julgamentos, a Corte tem reconhecido a centralidade da proteção ambiental e climática como valor constitucional. Por isso que, no caso em debate, o que esperamos é que o STF reforce a diretriz constitucional de incorporar expressamente a proteção ambiental no sistema tributário.

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