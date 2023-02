A- A+

Brasília Marcos Do Val apresenta atestado de sanidade mental assinado por psiquiatra do Senado Senador não se afastou do cargo, como havia prometido no dia que denunciou plano golpista de Daniel Silveira, que teria sido presenciado por Bolsonaro

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) divulgou, nesta quarta-feira (8), um laudo assinado pelo médico psiquiatra do Senado, Bruno Andrade Jess, atestando que ele está apto para continuar com o mandato parlamentar.

“Atesto para os devidos fins que o senador Marcos Ribeiro do Val foi avaliado por mim em 07/02/2023 e que encontra-se apto, do ponto de vista de sua saúde, para o exercício do cargo”, diz o laudo assinado por Jess.

O senador procurou o médico depois que alguns dos seus pares no Senado questionaram a saúde mental dele e queriam que ele se licenciasse do cargo.

Marcos do Val afirmou ao UOL que não se afastou do Senado, como havia prometido no dia que fez a denúncia de um plano golpista do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que teria sido presenciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

