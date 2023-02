A- A+

Marcos do Val Marcos do Val diz à PF que Bolsonaro esperava uma resposta sobre proposta de gravar Moraes Senador entregou seu celular para a PF extrair cópia dos diálogos a respeito do assunto

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou em depoimento prestado à Polícia Federal na noite de quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que aguardaria uma resposta dele a respeito do plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, discutido em uma reunião no Palácio da Alvorada.

O objetivo do plano, de acordo com o relato do senador, era contestar o resultado das eleições e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No depoimento, Marcos do Val confirmou as declarações dadas à imprensa durante o dia e entregou seu celular à PF para que fossem extraídas as conversas a respeito do assunto, com o objetivo de comprovar sua versão.

Após relatar que foi convocado para a reunião no Palácio da Alvorada pelo então deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), Marcos do Val disse que informou o agendamento do encontro ao ministro Alexandre de Moraes, antes mesmo de saber qual seria o teor da conversa. No depoimento, ele disse que Moraes o orientou a comparecer ao encontro.



O ministro Alexandre de Moraes disse que o depoente deveria ir à reunião, pois 'informação é sempre importante', diz no depoimento.

Em seguida, o senador passa a contar como transcorreu a reunião no Palácio da Alvorada. "Daniel Silveira perguntou se o depoente gravaria uma conversa com o ministro alexandre de moraes, e se conduziria a conversa de maneira que o ministro falasse algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição", contou Marcos do Val.

De acordo com seu relato, ao ouvir a proposta, ele demonstrou espanto com o plano e receio até mesmo de ser preso por realizar uma gravação ilegal de um ministro do STF. Do Val, então, diz que pediu um tempo para pensar e dar uma resposta.

Durante toda a conversa, o ex-presidente manteve-se calado. que a sensação que teve era que o ex-presidente não sabia do assunto, e que Daniel Silveira buscava obter o consentimento tanto do depoente como do presidente. que em nenhum momento o presidente negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, mantendo-se em silêncio, contou no depoimento.

Em seguida, o senador relata a manifestação feita por Bolsonaro na reunião. "O único momento em que o ex-presidente se manifestou foi quando o depoente disse que precisaria de alguns dias para dar a resposta, quando o ex-presidente respondeu que o aguardaria", afirmou. Não ficou especificado se ele mandaria a resposta para o próprio Bolsonaro ou para Daniel Silveira.

Dias depois da conversa, Marcos do Val diz ter mandado mensagem a Daniel Silveira dizendo que não participaria do plano. O senador também afirma que conversou pessoalmente com Moraes para relatar a intenção de Daniel Silveira e Bolsonaro no episódio.

Falou ao ministro que o plano era invalidar as eleições manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder e prender o ministro Alexandre de Moraes; que o ministro fez uma expressão de surpresa pelo absurdo da situação, diz o depoimento.

