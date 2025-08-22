A- A+

Marcos do Val faz live em rede social, mostra tornozeleira e descumpre decisão judicial Durante cerca de uma hora de transmissão, senador também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) voltou a descumprir decisão judicial e abriu uma live em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira.

No vídeo, que durou pouco mais de uma hora, ele fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e mostrou a tornozeleira eletrônica, acessório de monitoramento que passou a usar por decisão do Supremo.

O parlamentar é investigado por integrar um grupo que promovia uma campanha de intimidação contra policiais federais que atuam na investigação sobre a trama golpista. Ele está proibido de usar redes sociais e está usando tornozeleira eletrônica.

Ao impor o uso da tornozeleira a Do Val, Moraes abriu uma exceção à própria decisão, que impõe a obrigação de recolhimento domiciliar das 19h às 6h. Em um despacho complementar, o ministro estabeleceu que o senador pode ultrapassar o horário para participar de sessões ou votações na Casa Legislativa. Para isto, o parlamentar precisa justificar, sempre, a ida ao STF 24 horas antes.

Do Val também teve o seu passaporte diplomático apreendido após ter saído do Brasil sem autorização judicial. Ele nega — e diz que não havia qualquer proibição.

No início do mês, Do Val circulou pelo Senado usando tornozeleira. De chinelo e calça com a barra curta, ele deixou o acessório à mostra ao entrar no plenário da Casa, onde parlamentares faziam uma obstrução aos trabalhos legislativos como protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a colunista Malu Gaspar, senadores tentam negociar uma saída para diminuir a tensão entre o Senado e o STF. Segundo fontes ouvidas pela colunista, a alternativa encontrada foi tentar convencer Do Val a tirar uma licença médica para tratar da saúde mental, no entanto, ele resiste.

Ainda de acordo com a colunista, até a família do parlamentar tem sido procurada para ajudar num pedido de afastamento do cargo.

