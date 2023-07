A- A+

trama golpista Marcos do Val irá prestar novo depoimento à Polícia Federal Senador será ouvido em investigação sobre suposta trama golpista

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) irá prestar um novo depoimento à Polícia Federal (PF) na próxima quarta-feira (19). A oitiva será realizada na investigação que apura uma suposta trama golpista revelada pelo próprio parlamentar. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ouvido nesta semana no mesmo caso.

A conspiração também envolveria o ex-deputado Daniel Silveira e consistiria em tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para induzi-lo a falar algo que pudesse gerar alguma nulidade no processo eleitoral de 2022.

A investigação foi aberta por Moraes em fevereiro, após o ministro afirmar que Do Val havia apresentado versões divergentes sobre os fatos em entrevistas e em um depoimento anterior à PF. Em junho, o ministro determinou busca e apreensão no gabinete do senador.

