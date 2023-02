Marcos do Val presta depoimento à PF sobre suposta tentativa de golpe articulada por Bolsonaro

A- A+

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) irá prestar depoimento, a partir das 17h desta quinta-feira (2), na Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). A oitiva foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), diante da afirmação de Do Val de que teria em seu celular mensagens que comprovariam um plano para impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomasse posse.

Na decisão, o ministro relatou que senador "divulgou em suas redes sociais ter recebido proposta com objetivo de ruptura do Estado Democrático de Direito" e afirmou que essa "circunstância que deve ser esclarecida no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito a eventual intenção golpista".

Segundo o magistrado, podem estar configurados os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O pedido foi feito pela PF dentro do inquérito que investiga a participação de autoridades públicas nos atos violentos do último dia 8 de janeiro.

É a mesma investigação que resultou na prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e na apreensão de uma minuta golpista em sua residência.

O plano teria sido descrito em uma reunião no Palácio da Alvorada com a presença do então presidente Jair Bolsonaro, que não se opôs à iniciativa. Em uma das mensagens do celular de Marcos Do Val, Daniel Silveira teria sugerido ter equipamentos disponíveis para gravar o ministro Alexandre de Moraes.

O plano seria flagrar algo que indicasse que a eleição presidencial teria sido direcionada e, com isso, contestar o resultado das urnas e impedir a posse de Lula.

"Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte da sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil", diz o texto da mensagem atribuída a Silveira, na qual o "01" seria o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A assessoria do senador confirmou a Globo a autenticidade da mensagem — que foi publicada anteriormente pela "Folha de S. Paulo". Ela teria sido enviada por Silveira após a reunião com Bolsonaro, numa sinalização de que, após o encontro com o presidente, o plano golpista continuaria de pé.

