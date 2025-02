Margareth Menezes: acordos fortalecem relação entre Brasil e Portugal

A- A+

Brasil e Portugal assinaram memorandos de entendimento na área cultural considerados de "um impacto muito grande" para o país pela ministra da Cultura brasileira, Margareth Menezes. Acompanhada da ministra de Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues, a ministra participou na manhã de desta quinta-feira (20) do II Diálogos Culturais Luso-Brasileiros, no Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista.

Durante o evento, Margareth Menezes ressaltou que os documentos ajudarão a expandir e fortalecer a relação entre os dois países. “Foi muito enriquecedor estabelecer e fortalecer essa ponte”, comentou durante o evento.

Ontem, em Brasília, os governos do Brasil e de Portugal firmaram acordos na área da Cultura que contemplam os segmentos de museus, bibliotecas e intercâmbio artístico.

O primeiro memorando assinado tem o objetivo de fortalecer a colaboração entre os dois países no campo de museus e instituições de memória, estabelecendo um grupo de trabalho para realizar trocas de informações e outras atividades de colaboração.

O segundo estabelece cooperação entre a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e a Biblioteca Nacional de Portugal, buscando fortalecer a cooperação em áreas como a digitalização de acervos, intercâmbio técnico e promoção da cultura e literatura em língua portuguesa.

Por último, os governos assinaram tratativas para fomentar o intercâmbio artístico entre profissionais das artes de ambos os países.

De acordo com a ministra brasileira, esses acordos envolvem não somente a criação cultural, mas também ações de formação, de conservação do patrimônio e de compartilhamento de tecnologia museológica.

“Foi muito produtiva a nossa reunião”, concordou a ministra de Portugal. “Estamos aqui para mostrar que a ordem do mundo é econômica, mas é com a cultura que pensamos, que transformamos e que fazemos com que o mundo seja mais humano, adaptado à necessidade de existência dos valores fundamentais e de busca por uma sociedade cada vez mais justa”, acrescentou.

O evento II Diálogos Culturais Luso-Brasileiros tem o objetivo de fortalecer a diplomacia cultural entre Brasil e Portugal a fim de promover trocas de experiências entre as comunidades artísticas e as indústrias criativas dos dois países.

O evento é uma iniciativa do Museu da Língua Portuguesa e da Casa da América Latina, de Lisboa. A primeira edição do Diálogos Culturais Luso-Brasileiros ocorreu em 2023 na capital portuguesa, na Casa da América Latina, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou a sua primeira visita à Europa no terceiro mandato.

