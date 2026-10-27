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fuga 'Maria Corina faz isso há muito tempo', diz Marinho sobre Flávio liderar oposição do exterior Aliados dizem que Flávio deixou o País rumo aos Estados Unidos, mas ele ainda não foi localizado

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, afirmou nesta terça-feira (27) não ter sido informado sobre a viagem do aliado ao exterior e que ele poderá liderar a oposição de fora do Brasil.

Aliados dizem que Flávio deixou o País rumo aos Estados Unidos, mas ele ainda não foi localizado. A Polícia Federal (PF) apura o caso, uma vez que ele estava proibido por determinação judicial de sair do território nacional.

"A Maria Corina (opositora do governo chavista na Venezuela) faz isso há muito tempo" declarou Marinho após ser questionado pelo Estadão se Flávio será capaz de liderar a oposição diretamente de um país estrangeiro.

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, ficou 10 meses no exílio. Ela reapareceu na Venezuela neste domingo, 25. É a primeira vez que ela regressa ao país desde dezembro, cerca de um mês antes de os militares dos Estados Unidos deporem o então presidente, Nicolás Maduro (que está preso em território americano). Corina anunciou a chegada nas redes sociais. "Estou aqui. Com vocês", disse.

Em vídeo publicado na segunda-feira, um dia após ser derrotado pelo presidente Lula na disputa eleitoral, Flávio pediu a cassação da chapa do PT por abuso de poder e afirmou que iria liderar a oposição ao governo Lula.

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