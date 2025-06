A- A+

Fuga Marido de Carla Zambelli se afasta do cargo de secretário municipal para acompanhar esposa na fuga Secretário de Segurança Pública de Caucaia, no Ceará, o coronel Aginaldo Oliveira

O coronel Aginaldo Oliveira, marido da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), solicitou afastamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia, no Ceará, para acompanhar a esposa em sua saída do Brasil. A decisão ocorre após Zambelli ser condenada a dez anos de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, relacionados a um ocorrido em 2022, no qual ela perseguiu um homem armado nos Jardins, em São Paulo.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do município, o afastamento acontece de 21 de maio a 29 de junho. Segundo o texto, a causa do afastamento foi “motivo de doença da pessoa da família”, publicado em 21 de maio e republicado hoje.

A assessoria do secretário informou que o Coronel está acompanhando a esposa. Agnaldo foi substituído interinamente pelo secretário adjunto, Marcos Antonio Jesus Lima de Sena.

A fuga de Carla Zambelli ocorreu em meio a uma série de eventos jurídicos e políticos que marcaram sua trajetória recente. Na última segunda (3), a deputada publicou um vídeo anunciando que havia deixado o Brasil alguns dias antes e que iria se licenciar do mandato.

Ela afirmou que viajaria para a Itália, onde seria "intocável" por ser cidadã daquele país. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República requereu sua prisão preventiva e a inclusão de seu nome na lista da Interpol .

Veja também