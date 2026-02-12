A- A+

INVESTIGAÇÃO Maridt foi criada para adquirir cotas de empresas e opera sem revelar seus sócios Regime de sociedade anônima permite que apenas diretores, que eram os irmãos de Toffoli, apareçam nos registros públicos. Maridt vendeu participação no resort Tayayá a cunhado de Vorcaro

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), não aparece nos registros públicos da Maridt Participações S.A., empresa da qual admitiu ser sócio nesta quinta-feira (12). Apenas os nomes dos irmãos do ministro, José Eugênio Toffoli e José Carlos Toffoli, aparecem como executivos nos registros da Maridt, que vendeu a participação que tinha no Tayayá Aqua Resort, em Ribeirão Claro (PR), a um fundo de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.



Segundo o registro da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), a Maridt Participações foi criada em outubro de 2020, e tem como sede uma casa em Marília (SP) onde vive José Eugênio Dias Toffoli, um dos irmãos do ministro Dias Toffoli.

O Globo esteve no local em janeiro, e mostrou que se trata de uma casa simples no Jardim Universitário, um bairro de classe média em Marília, com a calçada quebrada e pintura desgastada, o que contrasta com o luxo do resort Tayayá.

Eugenio dividia a empresa com José Carlos Dias Toffoli, o Padre Carlão, outro irmão do ministro. Inicialmente, José Carlos era o diretor-presidente e José Eugênio ocupava o cargo de diretor da Maridt. Em março de 2023, entretanto, houve uma alteração na empresa para retirar José Carlos da presidência, e colocar José Eugênio no posto, enquanto Igor Luiz Pires Toffoli, filho de Eugenio e sobrinho do ministro do STF, foi eleito como diretor. O capital social total da empresa declarado à Jucesp é de apenas R$ 150.

Segundo o contrato social, a empresa foi criada com o objetivo de ter "participação societária em outras sociedades empresárias ou não empresárias, como sócia, acionista ou cotista, no Brasil e no exterior". Em todas as alterações que constam na Jucesp e no contrato social da Maridt, aparecem apenas José Eugenio e José Carlos como responsáveis pela empresa.





Por se tratar de uma sociedade anônima de capital fechado, porém, há a possibilidade de haver acionistas que recebem dividendos e não aparecem nos registros porque não são administradores do negócio.

Na nota, o ministro Dias Toffoli afirmou que faz parte do quadro societário, mas que não exercia cargos administrativos na Maridt. O ministro citou a Lei Orgânica da Magistratura, que lhe permitiria integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, mas que veda a prática de atos de gestão na qualidade de administrador.

“A Maridt é uma empresa familiar constituída como sociedade anônima de capital fechado e administrada por parentes do ministro. Toffoli integra o quadro societário e, segundo sua assessoria, recebeu apenas dividendos, sem exercer funções de gestão, o que é permitido pela Lei Orgânica da Magistratura", afirmou o ministro na nota.

Até 21 de fevereiro de 2025, a Maridt integrou o grupo Tayaya Ribeirão Claro. A saída do grupo ocorreu em duas etapas: em 27 de setembro de 2021, parte das cotas foi vendida ao Fundo Arllen; e, em 21 de fevereiro de 2025, o saldo remanescente foi alienado à empresa PHD Holding. De acordo com a defesa, todas as operações foram realizadas a valor de mercado.

