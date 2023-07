A- A+

RIO DE JANEIRO Marielle Franco faria 44 anos nesta quinta: missa, lançamento de livro e exposição marcam a data De manhã, Igreja Nossa Senhora do Parto e Largo do Lume, no Centro, terão cerimônia e falas de políticos

Marielle Franco, vereadora morta em março de 2018 e que faria 44 anos nesta quinta-feira (27), será lembrada por parentes, artistas, membros religiosos e personalidades da política em eventos que acontecerão no Centro do Rio e na Maré, a partir das 10h.



De manhã, o Padre Gegê celebra a Missa por Marielle na Igreja Nossa Senhora do Parto. Em seguida, às 11h, haverá o evento Flores na Estátua, na réplica em homenagem a ela que fica no Buraco do Lume, na Praça Mario Lago, também no Centro.

— Padre Gegê Natalino, um homem negro de Bonsucesso, vai estar presente. Era muito amigo de Marielle. É uma pessoa querida, que traz histórias de luta, é professor da PUC — explica a advogada Marinete da Silva, de 71 anos, mãe de Marielle Franco.

À tarde, os eventos serão na Maré, comunidade da Zona Norte da cidade. A partir das 16h, o Instituto Marielle Franco organizará uma fala para a imprensa, seguida por apresentação musical. A DJ NTJ apresentará seu set artístico às 17h. Amiga de longa data de Marielle e figura conhecida na Maré, a deputada estadual Renata Souza (PSOL) estará presente:

— Costuma ser um dia muito difícil mesmo. Estarei na missa e, depois, no lançamento da fotobiografia da Marielle.



O livro será lançado na mesma celebração em que estarão parentes, entre eles, Marinete Silva e Antônio Francisco da Silva, de 71 anos, pais de Marielle, que lançarão também uma exposição. Anielle Franco, irmã de Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial, estará em viagem de volta da Colômbia, com presença a confirmar; já Luyara Franco, filha da vereadora, deve aparecer em vídeo, já que está na Europa em compromissos estudantis. Artistas como Natalhão e Marechal Preta Queenb Rull e Wassa encerram o evento, com apresentações e saraus previstos das 19h às 22h, tudo no Centro de Artes da Maré.

