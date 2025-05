A- A+

BRASÍLIA Marina abandona sessão no Senado após bate-boca sobre rodovia na Amazônia Líder do PSDB, senador Plínio Valério havia afirmado: "A mulher merece respeito, a ministra, não."

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou a Comissão de Infraestrutura do Senado nesta terça-feira após bate-boca com senadores e embates sobre a pavimentação da BR-319, estrada que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM).

Marina Silva deixou a sessão depois que o líder do PSDB, senador Plínio Valério (AM) afirmou querer separar a mulher da ministra porque a primeira merecia respeito e a segunda, não. A ministra disse que só continuaria na comissão se houvesse um pedido de desculpas. Plínio se recusou. Em março, disse ter vontade de enforcar a ministra.

— A mulher merece respeito, a ministra, não — disse Valério, nesta terça.

— O senhor que disse que queria me enforcar — respondeu Marina. — Eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me pede desculpa e eu permaneço. Se não pede desculpa, eu vou me retirar.

— Quando eu separei (ministra e mulher), é porque não tenho nada contra mulher — rebateu o senador.

— Eu me retiro porque eu não fui convidada por ser mulher — disse Marina, se retirando da sessão.

Anteriormente, na mesma sessão, a ministra e o senador Marcos Rogério (PL-RO), presidente da comissão, também haviam discutido.

Marina Silva afirmou ter se sentido ofendida por falas do senador Omar Aziz (PSD-AM), da base do governo Lula, e questionou a condução dos trabalhos feita por Marcos Rogério. Ele ironizou:

— Essa é a educação da ministra, ela aponta o dedo…

A ministra disse que Marcos Rogério gostaria que ela "fosse uma mulher submissa".

— Eu tenho educação. O senhor gostaria que eu fosse uma mulher submissa. Eu não sou.

— Me respeite, ministra. Se ponha no teu lugar — respondeu Rogério.

Veja também