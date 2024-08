Marina Helena abre sua campanha em São Paulo em evento com a presença de Deltan Dallagnol

A- A+

No segundo dia de campanha eleitoral permitida, a economista Marina Helena (Novo) lançou oficialmente sua candidatura à Prefeitura de São Paulo.

O evento contou com a presença do ex-procurador e deputado cassado Deltan Dallagnol, embaixador da legenda, da deputada federal Adriana Ventura (SP) e do deputado estadual Leonardo Siqueira.

Marina Helena subiu ao palco acompanhada dos filhos Luna, de oito anos, e Theo, de apenas cinco meses. No discurso, exaltou o partido e a cidade.

"São Paulo é cheia de gente que faz o improvável se tornar possível; e é essa a São Paulo que eu quero trazer para todos", afirmou, completando que vai "desafiar o improvável e construir a história", segundo informações divulgadas pela legenda.

Ex-secretária de Desestatização na gestão de Jair Bolsonaro (PL), Marina Helena atuou no mercado financeiro, com posições no Bradesco, Itaú e Bozano Investimentos. Além disso, foi economista chefe e sócia de diferentes casas de análise.

Na última pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, divulgada no dia 8, Marina Helena apareceu com 4%, tecnicamente empatada com Tabata Amaral (PSB), que aparece com 7 pontos.

À frente dela estão ainda: Ricardo Nunes (23%), Guilherme Boulos (22%), José Luiz Datena (14%) e Pablo Marçal (14%). O levantamento foi realizado com 1.092 pessoas em São Paulo nos dias 6 e de agosto. A margem de erro é de 3 p.p. para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-03279/2024.

