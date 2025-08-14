Marina minimiza ausência dos EUA na COP30: país já ficou de fora antes e processos avançaram

A- A+

BOM DIA, MINISTRA

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, minimizou a ausência dos Estados Unidos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). Ela afirmou que, durante as três décadas de mobilizações globais sobre a temática, os norte-americanos estiveram ausentes.

"Eles já participaram, mas para atrapalhar. E andou muita coisa, mesmo sem a participação deles", disse ela.

A ministra criticou a contradição da ausência, uma vez que os EUA são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do planeta e o maior em termos per capita.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que enviou uma carta a Donald Trump convidando o presidente dos Estados Unidos para participar do evento. "Ontem eu mandei uma carta para ele, convidando ele para vir à COP30. Porque a COP30 vai ser a COP da verdade", disse.

De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada "família COP", formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. Ao todo, 198 países confirmaram que enviarão representantes.

