A- A+

Meio Ambiente Marina: 'Parte do Congresso quer impor ao governo Lula o modelo de gestão de Bolsonaro' Ministra criticou a perspectiva de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira que o Brasil vive um momento difícil na pauta ambiental e reforçou que a eleição do presidente Lula representa um contraponto à gestão ambiental do governo Bolsonaro.

No Congresso, uma comissão mista composta por deputados e senadores, aprovou ontem uma Medida Provisória com mudanças significativas nos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. A reestruturação das pastas gerou críticas dentro e fora do governo.

— Vamos continuar dialogando até o momento da decisão final, que é no plenário. Obviamente que o diálogo interno está acontecendo. É um momento difícil para o nosso governo e uma parte do Congresso quer impor ao governo eleito do presidente Lula o modelo de gestão do governo Bolsonaro — disse na posse do Presidente do ICMBio, Mauro Pires.

Marina reconhece que a situação é "difícil" porque não há maioria no Congresso.

— Estamos vivendo um momento difícil. Esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial

Ontem, a ministra havia criticado a retirada da responsabilidade da demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o da Justiça, bem como a perspectiva de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente.

A ministra também vem defendendo a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), por meio do presidente Rodrigo Agostinho, atualmente alvo de críticas do Congresso e de autoridades do Norte do país, após o instituto vetar a exploração de petróleo no Foz do Amazonas.

Veja também

TSE Cármen Lúcia assume como vice e Nunes Marques como efetivo no TSE