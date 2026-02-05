"Marina precisa aprender a perder", dispara Heloísa Helena

A- A+

A ex-senadora Heloísa Helena (Rede-RJ) voltou ao Congresso Nacional após quase 20 anos. Agora como deputada federal, ela assumiu o mandato após a suspensão de Glauber Braga (PSOL-RJ). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ela contou que tem atuado para renovar a federação da sigla com o PSOL e fez duras críticas ao governo Lula (PT), em especial à ministra Marina Silva (Rede), a quem derrotou nas eleições internas do partido e que agora ameaça deixar a legenda. “Precisa aprender a perder”, disparou a parlamentar.

A Rede ficou pequena para a senhora e a ministra Marina Silva, que sinaliza que deixará a legenda após o grupo dela perder o comando?

Eu não sei quem vai deixar ou quem vai ficar na Rede. Acho que as pessoas têm que ficar onde podem ficar, onde emocionalmente ou ideologicamente se identificam. Veja, eu era presidente nacional do PSOL quando comecei a coletar assinaturas do zero para ajudar a ministra a fazer a Rede Sustentabilidade. Estou com a consciência absolutamente tranquila de que fiz tudo que eu tinha que fazer, sem negligenciar absolutamente nada na disputa interna. E as pessoas têm que se acostumar também a perder. Eu já perdi tanto e nem por isso fui para a imprensa esculhambar quem ganhou de mim. Já perdi e já ganhei. Infelizmente ou felizmente, nos dois últimos congressos da Rede, o nosso agrupamento ganhou. Então eu simplesmente tenho que ter tranquilidade, não vou me ajoelhar para beijar a mão de ninguém. Fizemos a luta correta internamente e a vida é assim. Quando a gente perde, a gente tenta ganhar na próxima. Senão, é a concepção bolsonarista de que você não aceita o resultado das urnas, não aceita o resultado da disputa interna. E aí fica eternamente nessa confusão.

O partido já amadureceu a discussão de quem será o candidato a presidente neste ano?

A gente não tem ainda nem a discussão em relação à nossa federação. Possivelmente será novamente com o PSOL. Estou entre os que trabalham para que continue. É uma federação importante, tirou a Rede da clandestinidade política. Estamos estabelecendo quais os pontos de programa que temos obrigação de defender e depois as escolhas dos nomes que serão apresentados: as candidaturas que mais se identificam com esses programas.

Como está sendo sua volta ao Congresso depois de todo esse tempo?

Embora eu tenha a legitimidade de ser primeira suplente, assumi numa circunstância extremamente dramática que impuseram ao deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Não por uma briga física no corredor, mas porque ele estava investigando o orçamento secreto. Foi muito duro assumir dessa forma, mas com a legitimidade que o Rio me deu. Minha obrigação é tocar um mandato relâmpago, porque será bem rapidinho mesmo, mas espero fazer com honra e coragem algo que os meus eleitores e todo o povo realmente querem que eu faça.

Esse retorno vem em meio a mais um escândalo, o do Banco Master. A senhora sempre foi uma parlamentar muito combativa em episódios como este. O Brasil, afinal, tem jeito?

Um dia terá. Mais cedo ou mais tarde, este país será uma nação, que ainda não é, e será uma pátria, que ainda não é. Não sei ao certo se conseguirei ver este mundo melhor, essa sociedade justa, igualitária, fraterna, independente do nome que ideologicamente a ela seja conferido. Mas quero ter a consciência tranquila de que passei por aqui fazendo o bom combate, com toda a firmeza que é necessária para impedir que essas coisas continuem acontecendo.

A senhora acha que uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso vingará?

Esse episódio do Banco Master é uma vergonha muito grande, porque mexe diretamente com instituições financeiras. Mexe com os tentáculos apodrecidos que o banco estabeleceu entre os mais diversos poderes: Congresso Nacional, Executivo Nacional, Executivo nos estados, Judiciário, e mexendo diretamente com a vida de milhares de servidores. E o mais incrível, por assim dizer, é que tantas forças políticas dos mais diversos perfis ideológicos estão trabalhando para impedir a CPMI.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara ou no Senado também seriam esvaziadas?

Uma CPI só da Câmara vai para a fila da Mesa Diretora, onde tem 17 outras CPIs registradas. No Senado, a mesma coisa, porque tem outra fila. A única comissão que tem instalação imediata é a CPMI, que também é o único procedimento investigatório que traz para si prerrogativas das autoridades judiciais e, portanto, pode investigar de fato, além de possibilitar a transparência ao povo brasileiro. Agora, o que para mim é realmente impressionante é que setores da esquerda não estejam assinando essa CPMI. É uma esculhambação, uma vergonha que isso não esteja sendo feito. Tem aquele dito popular: quem for podre que se quebre. É dinheiro público, e nossa obrigação é fiscalizar, monitorar e controlar.

As investigações chegarão aos grandes figurões da República?

Eu não tenho dúvida, porque senão qual a lógica formal que explica esta gigantesca muralha para impedir que os deputados assinem? Óbvio, eu considero que há pessoas muito importantes diretamente envolvidas nesse próprio nódulo que se transformou o Banco Master, e por isso é de fundamental importância a gente abrir a CPMI. Não há lógica que explique o empenho tão grande de tantos setores ideologicamente distintos para impedir uma CPMI.

Um desses nomes seria o governador Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal?

Não só ele, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e vários outros governos, que também usaram as suas chamadas carteiras de previdência para o Banco Master, ou que abriram contas de crédito consignado fornecendo os arquivos para que isso fosse feito. Só uma CPMI conseguirá desvendar todos esses mistérios sujos. Desses governadores já citados, especialmente o governador Ibaneis, que usou um banco público para fazer negócio sujo e tampar o rombo do banco privado. É muito importante que isso seja deixado público. O que não pode é acobertar.

As urnas renovarão esse Congresso e trarão gente menos comprometida, digamos assim?

Sou movida pela esperança para continuar na militância política. Todas essas lutas que a gente vem travando ao longo do tempo não são por masoquismo. É por convicção de que temos que estar nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder. Só na política se define tudo, do buraco na rua à escola integral. Então eu continuo lutando para que um dia as coisas sejam melhores.

A senhora sempre exerceu mandatos por Alagoas. Por que decidiu mudar para o Rio de Janeiro?

Eu fui para o Rio de Janeiro por uma tarefa partidária e estava morando lá. Fui candidata num ambiente muito difícil de fazer política, que é o Rio de Janeiro. Eu passei a ser conhecida nacionalmente pelos votos de Alagoas, e sei exatamente o que aconteceu lá, como se deu o conluio de um setor da esquerda, do PT palaciano, do presidente Lula junto com Arthur Lira (PP) e com outras forças da oligarquia local, dos Calheiros. Sei exatamente o que aconteceu para que eu pudesse ser derrotada em Alagoas. Eu posso ser derrotada eleitoralmente mil vezes, mas se tem uma coisa que sou é invencível politicamente, do ponto de vista ético, ideológico.

A senhora fez duras críticas à esquerda e ao presidente Lula. Não teme ser classificada como bolsonarista ou do Centrão?

Quem é da direita, quem é do Centrão, vive da propina, coisa que eu nunca me dei bem com ela. Aliás, ninguém nunca teve nem a ousadia, para não ter o nariz quebrado, de me fazer alguma proposta relacionada ao banditismo político. Eu sei que existe uma idolatria política, que faz essa farsa da polarização entre as duas personalidades políticas. Eu respeito quem pensa diferente de mim e faço um combate com dureza. Quem tem convicção ideológica, quem tem uma concepção programática muito clara, quem não muda de posição para lamber o rastro por onde passa o poder já está acostumado com isso, já sabe o preço que paga, as denominações que podem vir também. Eu sou uma militante de esquerda, não sou da rendição ou da covardia, continuarei defendendo o que eu acredito. O que for importante para o Brasil apresentado pelo governo, votarei favorável. O que não for, votarei contra. Se tem uma coisa que quem me elegeu sabe é como eu sou. Nunca fiz flexibilidade tática para agradar outro setor. Não faço isso.

Mas está descartado o apoio da Rede à reeleição do presidente Lula?

Eu não vou poder falar isso, porque sou dirigente nacional do partido. Estamos estabelecendo tratativas relacionadas ao programa de governo que queremos que seja apresentado, porque muitas questões que foram apresentadas na campanha eleitoral de 2022 foram realmente engavetadas, ou queimadas, ou deixaram de existir. Então não pode ser só assim. Para nós da Rede, o que é de fundamental importância é debater o conteúdo programático que deve ser apresentado para que a gente possa fazer a escolha política que é necessária na próxima eleição presidencial.

