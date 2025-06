Marina se diz apoiada para evitar retrocesso no licenciamento ambiental

A- A+

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta segunda-feira (2) durante entrevista à Rádio Eldorado, que o governo busca um tempo maior de discussão na Câmara do projeto que muda as regras de licenciamento ambiental para evitar retrocessos na legislação. Para ela, o texto aprovado pelo Senado é "totalmente inconstitucional" e vai causar "processos de judicialização em massa".



Questionada sobre a possibilidade de veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se o projeto não for alterado pela Câmara dos Deputados, Marina alegou que primeiro é necessário fazer um amplo debate do tema na Câmara, mas ressaltou as iniciativas do governo na política climática.

"O presidente Lula tem compromisso com a agenda da mudança do clima. Eu me sinto acolhida", afirmou a ministra. Na entrevista, Marina Silva também comentou os ataques que sofreu na semana passada, durante audiência em uma comissão do Senado. Ela apontou que os senadores demonstraram um "perfil misógino, racista e, sobretudo, antiambientalista".



