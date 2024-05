A- A+

rio de janeiro Marina Silva declara apoio aos pré-candidatos do PSOL Tarcísio Motta e Talíria Petrone Ministra do Meio Ambiente esteve em evento em Copacabana no último sábado; na ocasião, exaltou os nomes que disputarão as eleições no Rio de Janeiro e em Niterói

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva passou o final de semana no estado do Rio de Janeiro e aproveitou para anunciar apoios referente as eleições deste ano. Em agenda em Copacabana na noite deste sábado, Marina deu aval as pré-candidaturas dos psolistas Tarcísio Motta e Talíria Petrone às prefeituras do Rio e Niterói, respectivamente.

A ministra do Meio Ambiente é filiada à Rede Sustentabilidade, partido que é federado ao PSOL desde 2022. Nas cidades fluminenses, contudo, políticos da Rede não pleitearam a condição de pré-candidatos, tornando a escolha por Tarcísio e Talíria unânimes.

Na agenda, Marina dedicou uma fala a cada um dos pré-candidatos. A Tarcísio, a ministra apontou que ele tem a missão de construir uma frente ampla com partidos do "campo democrático popular" e setores da sociedade civil. Já Talíria ganhou elogios:

"Talíria é uma mulher forte e potente que nos orgulha. É a nossa deputada pelo Rio de Janeiro, mas é a deputada federal do Brasil, porque defende as causas do Brasil. Não é por acaso que o nome dela significa preocupação, lealdade, sabedoria. Que ela possa ser uma esperança, uma esperança para que essa cidade possa fazer políticas públicas com qualidade e igualdade de oportunidade para todas as pessoas" disse a ministra.

Antes da ida à Copacabana, Marina Silva esteve em Macaé em um evento que marcou o lançamento das pré-candidaturas da chapa de vereadores do município.

Na sexta-feira, a ministra esteve em São Paulo em agendas da pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

