Eleições 2026
Marina Silva diz que hoje é "Dia de exercer a cidadania e a democracia"
"É dia da gente fazer brilhar nossa estrela", afirmou a deputada
Mais cedo, a parlamentar acompanhou a votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo do Campo - Foto: AFP
A deputada Marina Silva (Rede/PSOL-SP) publicou, nesta manhã, um vídeo nas redes sociais reforçando que hoje é o dia do cidadão brasileiro exercer seus direitos e deveres.
"Dia de exercer a cidadania e fortalecer a nossa democracia! Bom dia a todas e todos que já estão a caminho de fazer a sua parte. É dia da gente fazer brilhar nossa estrela", afirmou.
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Mais cedo, a parlamentar acompanhou a votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo do Campo.
Também estiveram presentes o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin.