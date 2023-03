A- A+

Saúde Marina Silva está internada com sintomas de gripe e não de malária Equipe de comunicação da ministra do Meio Ambiente afirma que informação sobre suspeita da doença não é verdadeira

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi internada nesta segunda-feira, em Brasília, com suspeitas de gripe e não de malária, disse assessoria do ministério ao Globo, na manhã desta terça-feira. Ainda segundo o órgão, o Hospital Brasília, onde a ministra está internada, teria divulgado essa informação a respeito da suspeita de malária, que não é verdadeira.

Procurado, o Hospital Brasília não confirmou e nem desmentiu a informação. "Todas as atualizações do estado de saúde da ministra só serão informadas pela equipe dela", disse a assessoria do hospital.

A assessoria do ministério do Meio Ambiente e mudança do Clima garante que Marina está bem. Em breve, serão divulgadas atualizações do seu estado de saúde.

Antes de ser internada, ainda na segunda-feira, Marina se encontrou em uma reunião com o vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck. Após o encontro, os dois iriam falar com a imprensa, mas o evento foi cancelado porque a ministra se sentiu indisposta.

"Com sintomas de gripe, a ministra Marina Silva cancelou a agenda na tarde desta segunda-feira (13/3) e foi internada em Brasília para realização de exames. Testes para covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica", escreveu a assessoria da ministra em seu perfil oficial no Twitter, ainda na segunda-feira.

