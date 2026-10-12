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Eleições 2026 Marina Silva no X, diz que bolsonarismo escolheu colocar arma na mão de criança Marina citou passagens bíblicas na postagem contra Flávio Bolsonaro

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, publicou no X, em comemoração pelo Dia das Crianças, que "toda criança aprende pelo exemplo", disse. "Aprende pelo que vê em casa, na rua, na televisão. Pelo que os adultos ao redor dela escolhem celebrar."

Segundo ela, o bolsonarismo escolheu colocar arma na mão de criança e chamar isso de liberdade. "A gente acredita em outro caminho. Em escola que funciona, em educação que transforma e no que a Constituição sempre garantiu: que criança possa ser criança."

Na publicação, Marina citou passagens bíblicas na postagem. "Já dizia Provérbios 22:6 - 'Eduque a criança no caminho em que ela deve andar; mesmo quando envelhecer, não se desviará dele.' O bom exemplo é o caminho."



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