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Eleições 2026 Marina Silva sofre tentativa de agressão em São Paulo Em meio ao tumulto, a candidata se abrigou em uma loja e conseguiu escapar sem se machucar

Durante a primeira agenda de campanha de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, um homem tentou agredir a candidata ao Senado Marina Silva (Rede), nesta segunda-feira 917), no centro da capital paulista.

Assessores e aliados da campanha de Haddad afastaram o homem, que partiu para cima de Marina. Durante a caminhada pelo centro, no percurso entre a Praça da República e o Teatro Municipal, o homem perguntava a Marina se ela queria voltar “para a cena do crime”.

Em meio ao tumulto, a candidata se abrigou em uma loja e conseguiu escapar sem se machucar. O agressor desapareceu sem ser identificado.

O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad associou o episódio à extrema direita. Ao final da agenda, o petista saiu em defesa de Marina e lembrou que ela tem uma vida dedicada às causas nobres de interesse do país e que não vai ser fácil intimidá-la.

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