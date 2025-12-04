A- A+

Saúde Marina Silva tem alta hospitalar após sentir dor súbita ao mover plantas em casa Ministra do Meio Ambiente está de férias nesta semana e se recupera em casa

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de 67 anos, teve alta na noite de quarta-feira e está se recuperando em casa. Ela havia sido hospitalizada no mesmo dia após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência.

De acordo com orientações médicas, Marina precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período.

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, na quarta-feira. Foi realizado exame de tomografia computadorizada (TC), que mostrou leve fratura na vértebra L4. Ela foi medicada para controle da dor.

Marina está de férias nesta semana após a realização da COP30, em Belém, no mês passado.

