A- A+

saúde Marina Silva tem previsão de alta do hospital para esta quarta-feira (15) A ministra foi internada em Brasília com sintomas gripais

Internada há dois dias no Hospital Brasília, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, terá alta nesta quarta-feita (15).

A hospitalização foi causada por sintomas de gripe, de acordo com a sua assessoria de imprensa. Durante toda a internação o quadro de saúde foi descrito como "clinicamente estável", de acordo com os boletins médicos.

Marina Silva já foi vítima de malária cinco vezes e contraiu hepatite e leishmaniose. Também já foi contaminada por mercúrio, chumbo e ferro, causado provavelmente pela superdosagem de remédios para o tratamento de leishmaniose.

Veja também

eua Bolsonaro revê Michelle nos EUA e anuncia nova data de retorno ao Brasil