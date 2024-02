Marina Silva testa positivo para Covid

A- A+

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi diagnosticada com Covid-19 nesta quinta-feira, 1°, e precisou cancelar a agenda pública. Segundo o número 2 da pasta, João Paulo Capobianco, Marina segue despachando de casa e não está afastada do cargo.

Em nota, o ministério afirma que Marina está "com vacinação em dia e sem sintomas graves" e que "se recupera em casa e despacha remotamente". A ministra decidiu cancelar a agenda "em razão do risco de transmissão".

Marina Silva participaria do balanço do Fundo Amazônia de 2023.

