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Eleições 2026 Marinho é tratado por aliados como futuro presidente do Senado em evento de Flávio Um deles foi o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que oficializou seu apoio a Flávio nesta terça-feira (6)

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi tratado como futuro presidente do Senado por aliados do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), durante evento em Goiânia (GO).

Um deles foi o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que oficializou seu apoio a Flávio nesta terça-feira (6). Segundo Caiado, "Marinho está pronto para assumir a Presidência do Senado".

O senador eleito por Goiás Gustavo Gayer (PL) foi na mesma linha "Essa vai ser a peça fundamental para salvar o Brasil", disse o senador referindo-se a Marinho, que também estava no palco.

Como mostrou o Broadcast Político (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Marinho já iniciou as articulações para concorrer ao comando da Casa Alta em 2027. Na segunda-feira (5) ele evitou confirmar que será candidato, mas disse ser natural que o PL aspire o posto, devido ao tamanho da bancada.

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