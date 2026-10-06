Marinho é tratado por aliados como futuro presidente do Senado em evento de Flávio
Um deles foi o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que oficializou seu apoio a Flávio nesta terça-feira (6)
O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi tratado como futuro presidente do Senado por aliados do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), durante evento em Goiânia (GO).
Um deles foi o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que oficializou seu apoio a Flávio nesta terça-feira (6). Segundo Caiado, "Marinho está pronto para assumir a Presidência do Senado".
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O senador eleito por Goiás Gustavo Gayer (PL) foi na mesma linha "Essa vai ser a peça fundamental para salvar o Brasil", disse o senador referindo-se a Marinho, que também estava no palco.
Como mostrou o Broadcast Político (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Marinho já iniciou as articulações para concorrer ao comando da Casa Alta em 2027. Na segunda-feira (5) ele evitou confirmar que será candidato, mas disse ser natural que o PL aspire o posto, devido ao tamanho da bancada.