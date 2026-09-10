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Política Mário Frias chama operação da PF de 'cortina de fumaça' e nega irregularidades Alvo de busca e apreensão, deputado afirma que defesa pede acesso ao inquérito há meses e diz que só tomou conhecimento das acusações pela imprensa

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) classificou como uma “cortina de fumaça” a operação da Polícia Federal (PF) que cumpriu nesta quinta-feira um mandado de busca e apreensão em sua residência e negou ter cometido irregularidades na destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares relacionadas a projetos que acabaram vinculados à produção do filme “Dark Horse”. Foi a primeira manifestação pública do deputado após a ação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Frias afirmou que sua defesa pede há meses acesso ao inquérito e criticou o fato de ter tomado conhecimento das suspeitas investigadas pela PF por meio da imprensa.

— Como é que pode se defender de alguma acusação sem ler? A gente descobre o que estão dizendo pelo jornal no mesmo dia em que a sua porta é arrombada — afirmou.

Segundo o deputado, os R$ 2 milhões em emendas foram destinados a dois projetos, um esportivo e outro de letramento digital, voltado, segundo ele, ao atendimento de crianças, jovens e adolescentes. Frias ressaltou que a destinação dos recursos é pública e pode ser consultada no Portal da Transparência.

O principal argumento apresentado pelo deputado para afastar sua responsabilidade sobre eventuais irregularidades na execução dos recursos foi o funcionamento das emendas parlamentares. Frias afirmou que o dinheiro não passa pelas mãos do deputado e que cabe ao órgão executor aprovar o plano de trabalho e fiscalizar a prestação de contas.

— Emenda parlamentar não é dinheiro que passa pela mão do deputado. Ela vai do Tesouro para o órgão executor, que aprova um plano de trabalho previamente e fiscaliza a prestação de conta — disse.

A PF investiga a aplicação de recursos de emendas destinadas por Frias ao Instituto Conhecimento em Movimento (ICB), presidido por Karina Gama, também dona da Go Up, produtora da cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação apura suspeitas de desvio de recursos públicos, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a produção de “Dark Horse”.

De acordo com a investigação, Frias destinou R$ 2 milhões em emendas ao ICB em 2024. A PF também apontou uma transferência de R$ 645,4 mil feita pelo deputado à Go Up durante o período das filmagens.

Em seu pronunciamento, Frias negou que haja irregularidades e afirmou que eventuais problemas na execução dos recursos poderiam ser esclarecidos por meio da documentação.

— Se há alguma nota que a CGU quer ver, isso se resolve com documento, não com operação em ano de eleição. Cortina de fumaça — afirmou.

O deputado afirmou ainda que a operação provocou impacto pessoal em sua família e disse que a fotografia feita na porta de sua residência e o “trauma” vivido por sua filha não serão apagados mesmo que a investigação seja arquivada.

— Eu poderia estar no meu sítio vivendo do que eu construí de 25 anos de carreira como ator. Escolhi vir para a política porque eu não aceitei ver o presidente Bolsonaro apanhar sozinho — afirmou.

Ao final, Frias disse que pretende colaborar com a investigação e entregar os documentos solicitados. Também afirmou que manterá sua agenda eleitoral e que continuará apoiando Flávio Bolsonaro (PL), candidato do partido à Presidência.

— Vou colaborar com tudo que for pedido. Vou entregar cada documento e vou seguir na rua mantendo a minha agenda, representando São Paulo e apoiando o meu presidente Flávio Bolsonaro.

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e cumpriu 49 mandados em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. Além de Frias, a produtora Karina Gama está entre os principais alvos. A PF sustenta que havia um grupo formado por agentes públicos e privados que teria utilizado contratos e documentos para dar aparência de regularidade à movimentação de recursos públicos destinados a projetos ligados ao filme.

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