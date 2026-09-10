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Dark Horse Mario Frias é suspeito repassar recursos federais a produtora de filme de Bolsonaro Polícia afirma que houve tentativa de mascarar as evidências de fraude após o início das fiscalizações pela CGU

A Polícia Federal aponta o deputado Mario Frias (PL-SP) como integrante do núcleo político do grupo investigado por suspeita de desviar recursos de emenda parlamentar para a produtora do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conforme representação, o parlamentar "mantém relação próxima com diversos personagens e empresas beneficiadas pelos recursos públicos".

No pedido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para autorizar a operação realizada nesta quinta-feira, a PF afirma que a continuidade da atuação da organização criminosa investigada "se apresenta evidente, notadamente através do alto volume de recursos de origem pública movimentado nas contas do Instituto Conhecer Brasil de Karina Gama".

Karina é sócia da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo filme de Bolsonaro.

A PF diz, ainda, que houve "tentativas de mascarar as evidências de fraude que foram empreendidas após o início das fiscalizações pela" Controladoria-Geral da União (CGU).

A representação policial aponta uma série de relações entre o envio de emenda parlamentar a Organizações Não Governamentais (ONGs) ligadas a Karina e o pagamento de despesas relacionadas ao filme.

Em um trecho, por exemplo, a PF traz um relatório de inteligência financeira (RIF), elaborado pelo Coaf, da Go Up, produtora do filme, de outubro a novembro de 2025. Dentre as pessoas que enviaram recursos à produtora está Mario Frias, que encaminhou que realizou transferências de R$ 645,4 mil.

No mesmo período, houve pagamento de alimentação e hotel, dentre outros gastos.

"Tais fatos chamam a atenção porque, como cediço, a Go Up Entertainment é a empresa responsável pelo filme Dark Horse. (...) O filme foi gravado justamente em São Paulo, entre 20 de outubro e 07 de dezembro de 2025.

Assim, chama a atenção a coincidência temporal das gravações com o período da referida comunicação (10/11/2025 a 30/12/2025), bem como a natureza das despesas, que envolvem hotel de alto padrão e refeições, além de despesas com produtoras", pontuou.

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