Mario Frias recebe alta após internação por suspeita de trombose: "ganhei mais uma chance"

A- A+

O ex-ministro e atual deputado federal por São Paulo Mario Frias (PL-RJ) recebeu alta hospitalar neste domingo (6) após ficar três dias internados por uma suspeita de trombose. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que ganhou “mais uma chance” após diagnóstico final indicar apenas “pequenas obstruções de gordura”.

“Entrando aqui para agradecer as mensagens de todo mundo. Acabei de passar por mais um susto, mas Deus é muito grande na minha vida. Estou voltando para casa com o amor da minha vida. [o sintoma] Começou com uma dormência no meu pé, em uma tarde de panturrilha. Como eu já tenho um histórico de infarto, eu fui ao hospital”, explicou.

Frias agradeceu às pessoas que mandaram mensagem de apoio no período em que ele esteve internado. Ele afirmou estar recebendo fortes medicações contra o problema desde a internação.

“Essa semana eu vou fazer mais alguns exames, já não vinha me sentindo bem há um mês mais ou menos, tive alguns problemas durante o recesso e deu nisso aí”, contou.

O deputado afirma, ainda, que vai escrever um livro, "de tantos milagres que Deus proporcionou” na vida dele.

"E é isso, gente, agradeço as mensagens de carinho e de fé, as orações. Foram três dias muito difíceis. Família é tudo. Deus é maravilhoso, e eu ganhei mais uma chance. Então, quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram mensagens, meus amigos, minha família. Dizer para todo mundo que eu estou bem, sai do hospital agora, estou medicado", disse.

Veja também

Marielle Franco Exploração de gatonet: Disque Denúncia pede informações sobre PM e filho de Suel, preso em operação