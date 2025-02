A- A+

ELEIÇÕES 2022 Mario Frias virá réu na Justiça Eleitoral por fake news contra Lula pelo uso de boné com sigla 'CPX' Deputado federal é alvo de denúncia do MP-SP

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) se tornou réu em um processo na Justiça Eleitoral de São Paulo ao ser acusado de disseminar notícias falsas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha de 2022.



A ação teve início após uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral que cita um post feito parlamentar na rede social X na época. Na ocasião, Frias republicou uma foto de Lula usando o boné com a sigla "CPX" e afirmou que o significado da abreviação seria "parceiro do crime".

O adereço foi usado pelo então candidato durante uma visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Segundo o MP, após as imagens de Lula usando o acessório viralizarem nas redes sociais, o deputado bolsonarista fez um post em que comparava o petista e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na época candidato à reeleição.

Na descrição da foto de Lula, Frias afirmou que a sigla usada no boné preto e vermelho seria referente à expressão "cupincha", escrita pelo deputado com "x", e disse que a palavra seria usada por membros de facções criminosas para se referirem a "parceiro crime". Na imagem de Bolsonaro, por sua vez, o ex-presidente aparece usando o mesmo adereço, na cor azul, com a sigla da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o MP, o deputado teve "a intenção de ligar a figura de Lula a facções criminosas que atuam no município do Rio de Janeiro e, com isso, influenciar os eleitores a não votarem no referido candidato". O órgão público também esclarece que a sigla "CPX" é uma abreviatura da palavra "complexo" e que o boné foi produzido por moradores da região do Complexo do Alemão, sendo doado ao petista na ocasião.

A denúncia foi aceita pela juíza Cecília Pinheiro da Fonseca, da 6.ª Zona Eleitoral de São Paulo, na última terça-feira. Procurado pelo GLOBO, o deputado afirmou que deve se pronunciar sobre o caso nos autos do processo.

