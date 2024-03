Mário Negromonte Jr. (PP-BA) assume Comissão de Finanças e Tributação da Câmara

A- A+

O deputado Mário Negromonte Jr (PP-BA) foi eleito nesta quarta-feira, 6, para a presidência da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara, como antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O colegiado é um dos mais importantes da Casa para assuntos econômicos e foi comandado em 2023 pelo deputado Paulo Guedes (PT-MG).



"Gostaria que a gente deixasse de lado o palanque das eleições. Aqui quem tem de estar é o povo", disse Negromonte, ao assumir o cargo. A CFT analisa a adequação financeira e orçamentária das propostas legislativas. É essa comissão que verifica, por exemplo, se o conteúdo de algum projeto não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).





Foram eleitos nesta quarta-feira, 6, 19 presidentes de comissões A Câmara tem, no total, 30 colegiados. Alguns nomes, portanto, só serão definidos na semana que vem.



Veja a lista dos novos presidentes de comissão eleitos nesta terça:

- Lucas Ramos (PSB-PE) - Comissão de Trabalho



- Pedro Aihara (PRD-MG) - Comissão de Defesa dos Direitos Pessoa Idosa



- Glauber Braga (PSOL-RJ) - Comissão de Legislação Participativa



- Pastor Eurico (PL-PE) - Comissão de Previdência e Família



- Daiana Santos (PCdoB-RS) - Comissão de Direitos Humanos



- Aliel Machado (PV-PR)- Comissão de Cultura



- Nikolas Ferreira (PL-MG) - Comissão de Educação



- Weliton Prado (Solidariedade-MG) - Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência



- Fabio Schiochet (União-SC) - Comissão de Defesa do Consumidor



- Alberto Fraga (PL-DF) - Comissão de Segurança Pública



- Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) - Comissão do Esporte



- Josenildo (PDT-AP) - Comissão de Indústria e Comércio



- Caroline de Toni (PL-SC) - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania



- Lucas Redecker (PSDB-RS) - Comissão de Relações Exteriores



- Danilo Forte (União-CE) - Comissão de Desenvolvimento Econômico



- Dr. Francisco (PT-PI) - Comissão de Saúde



- Mário Negromonte Jr. (PP-BA) - Comissão de Finanças e Tributação



- Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - Comissão de Viação e Transportes



- Vicentinho Júnior (PP-TO) - Comissão de Agricultura

