Marta e Boulos se reúnem para planejar a pré-campanha

A ex-prefeita Marta Suplicy e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, almoçaram juntos neste domingo (4), no apartamento da ex-ministra, nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. O primeiro encontro dos dois após Marta oficializar seu retorno ao PT teve pernil de cordeiro no cardápio e discussões sobre a pré-campanha.

Após uma articulação liderada pelo presidente Lula, Marta deixou a prefeitura de São Paulo no mês passado para ser indicada como vice na chapa do líder sem-teto. Na última sexta-feira (2), ela oficializou seu retorno ao PT, após nove anos afastada, em uma cerimônia com Lula, Boulos, ministros de Estado e dirigentes das duas siglas.

Em seu discurso, a ex-prefeita disse que volta "mais madura e experiente" e se referiu à sigla como "meu aconchego" e "minha raiz". A ficha de filiação foi assinada no palco pelo próprio Lula.

O almoço deste domingo marca o terceiro encontro de Marta e Boulos e teve como pauta principal o planejamento da pré-campanha dos dois. Também participaram da reunião o marido de Marta, o empresário Márcio Toledo, e a mulher de Boulos, Natalia Szermeta.

No encontro, ficou definido que os dois farão um encontro com movimentos sociais no mês de março. Eles, porém, não bateram o martelo sobre a primeira agenda pública que farão lado a lado. O mais provável, segundo aliados do líder sem-teto, é que seja em Parelheiros, bairro no extremo Sul que é reduto eleitoral de Marta.

Como mostrou O Globo, a ex-prefeita tem o potencial de conquistar votos na Zona Sul, reduto de Nunes. Embora tenha amargado com 10,14% dos votos válidos na última eleição que disputou a prefeitura de São Paulo, em 2016, Marta venceu nas únicas duas zonas eleitorais em que João Doria não saiu vitorioso: Parelheiros e Grajaú. Feito que nem Fernando Haddad, então candidato do PT e segundo colocado, conseguiu.

