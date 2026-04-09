A- A+

CASO MASTER Martha Graeff: quem é a ex-noiva de Vorcaro que disse ter sido "arrastada para um lamaçal" Influenciadora alega ter "sofrido uma violência sem tamanho" com a repercussão do caso e critica vazamento de mensagens

A empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro, afirmou nesta quarta-feira que foi "arrastada para um lamaçal", em referência ao escândalo do Banco Master e ao vazamento de mensagens pessoais trocadas entre ela e o ex-companheiro. Em vídeo, ela classificou a situação como "uma violência sem tamanho".

— Isso foi uma covardia e foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram e colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação — afirmou Graeff.

Ela alegou ter "sofrido uma violência sem tamanho" com a repercussão do caso:

— Fui linchada. Fui vulgarizada. É muito triste ver outras mulheres, que levantam bandeiras, usarem essa situação para ganhar engajamento. Isso me machuca profundamente.

A influenciadora também reforçou que não sabia de nenhum detalhe sobre os escândalos cometidos por Vorcaro à frente do Master.

— Na época, ele não era uma pessoa investigada. Não sabia de nada. Ninguém sabia. Todos começaram a entender juntos. É muito importante deixar claro que não sou investigada. Não sou acusada. Meu patrimônio é idêntico ao de dois anos atrás. Não ganhei mansão, carro ou qualquer outro benefício. Sobre festas e viagens, nunca soube de detalhes ou organizei.

Quem é Martha Graeff

Natural do Rio Grande do Sul, Martha Graeff, de 40 anos, é empresária, ex-modelo e influenciadora digital. Há cerca de duas décadas vivendo nos Estados Unidos, ela reside atualmente em Miami, na Flórida, onde mantém negócios ligados ao bem-estar e à moda.

Com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, a influenciadora compartilha conteúdos sobre estilo de vida e já participou de campanhas publicitárias e capas de revistas no Brasil e no exterior. Ela também é cofundadora de iniciativas voltadas ao bem-estar e ações sociais.

Martha ganhou notoriedade após o vazamento de mensagens trocadas com Vorcaro, com quem manteve um relacionamento à distância. Os dois chegaram a noivar em 2024, durante um evento na Itália, mas romperam no ano seguinte, pouco depois da primeira prisão do banqueiro.

Ela não é formalmente investigada pela Polícia Federal, mas aparece como peça relevante nas apurações conduzidas pelo Congresso. As comissões ainda avaliam os próximos passos caso a empresária continue sem responder às convocações, em um momento decisivo, já que o relatório final da CPMI do INSS está previsto para ser votado nos próximos dias.

Veja também